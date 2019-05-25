شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن حجم مبيعات التجزئة في البلاد اتسم بالاستقرار خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.
وظل حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا بدون تغيير خلال الشهر الماضي؛ بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المئة خلال مارس/آذار.
وكان من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%.
وبعد استبعاد وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في إبريل/نيسان مقابل ارتفاع نسبته 1.4% في مارس/آذار. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعاً في حجم المبيعات بنسبة 0.5%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تتضمن وقود السيارات بنسبة 5.2% مقابل زيادة نسبتها 6.7% في مارس/آذار. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة نسبتها 4.5%.
وتراجع معدل نمو مبيعات التجزئة مع استبعاد وقود السيارات إلى 4.9% سنوياً، مقابل 6.3% في مارس/آذار.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 4.3%.
( د ب أ)
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