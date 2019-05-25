الصناديق الإقليمية تزيد استثماراتها في أسهم الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد استطلاع أجرته «رويترز» بأن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في مصر والإمارات على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية تقريباً.

وأوضح 6 من مديري الصناديق الأحد عشر المشاركين (55%) أنهم سيزيدون استثماراتهم في الإمارات، في استمرار لتوجه عام من الأشهر الماضية. وانتعشت أسهم دبي 2.16% منذ بداية العام، في مقابل هبوط مؤشر أبوظبي 3.36%.

وفي حين أظهر مؤشر سوق دبي علامات تعاف قوي في وقت سابق هذا العام بصعوده أكثر من 9% بنهاية إبريل، فإنه تراجع هذا الشهر نظراً للحرب التجارية العالمية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال طلال السمهوري، رئيس إدارة الأصول لدى «أموال»: «تشهد الأسواق الإقليمية تقلبات شديدة حالياً وستظل على هذا النحو في الأسابيع القادمة، نظراً لتصاعد التوترات الجيوسياسية. ستكون تلك فرصة للاستفادة من تقلبات الأسعار، لأن تلك الدوامات عادة ما تنطوي على مغالاة في أحد الاتجاهين، ولذا نعتزم التركيز على انتقاء الورقة المالية على حساب مخصصات الدولة خلال الأشهر القادمة».