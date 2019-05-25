«وان تام» يرحب بجولة تمويلات جديدة للتحول للعالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

يرحب «وان تام» «1TAM» «شيء واحد عني»، أول تطبيق إماراتي للتواصل تمّ تطويره محلياً لمدونات الفيديو، بجولة ثانية من التمويل، عبر مناقشة الفرص الاستثمارية، بهدف التحول من المحلية إلى واحدة من منصات التواصل الاجتماعي المعروفة عالمياً.

قال أنور نسيبة، مؤسس مشارك الرئيس التنفيذي ل «وان تام» ل«الخليج»: إن الجولة الثانية من التمويل مفتوحة الآن، بعد تأمين التمويل الأولي للتطبيق، من قبل المؤسسين، وبشكل يجذب أصحاب الرؤية الطموحة.

ويعد أنور نسيبة، رائد أعمال إماراتي حاصلاً على بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة ماكجيل- كندا، ويتمتع بخبرة 12 عاماً في العديد من الشركات الناشئة بقطاعات الضيافة والعقارات والإنشاءات، فيما بدأ عمله مع بنك «ستاندرد تشارترد» في دبي، قبل أن ينضم إلى شركة «مبادلة للاستثمار» في أبوظبي.

ويعتبر تطبيق «وان تام» أول تطبيق محلي متكامل للتواصل الاجتماعي في المنطقة، وهو عبارة عن منصة مدونات فيديو تتم مشاركتها من دون فلتر تسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم والبحث عن الآراء والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل من جميع أنحاء العالم.

وعن مدى قدرة «وان تام» على الحصول على حصة معتبرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العالمية قال نسيبة: نعتزم الوصول إلى 50 ألف مستخدم للتطبيق بنهاية 2019.

أضاف، نستهدف أن يكون «وان تام» أول تطبيق إماراتي لوسائل التواصل الاجتماعي يحقق نجاحاً عالمياً ومستداماً، إن مدونات الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي هي أفضل وسيلة للمؤثرين للتواصل وتوصيل آرائهم وأفكارهم وهذه الطريقة في التواصل تنمو بمعدل كبير.

وبالإشارة إلى توقيت إطلاق النسخة العربية من «وان تام» قال نسيبة: حسب ما هو مخطط سيكون هناك نسخة عربية وربما إصدارات لغة أخرى.

وقال يستأثر الذكور من مستخدمي التطبيق بنحو 60٪ و40٪ من الإناث، لكن تظهر الأرقام أن هذا التقسيم يتغير، حيث لاحظنا مؤخراً أن عدداً أكبر من الإناث يسجلن في «وان تام».

وعن فكرة إطلاق «وان تام» في سوق مشبع بهذه التطبيقات قال نسيبة: نعمل على بناء منصة تسمح للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم وقضاياهم الصادقة عبر الفيديو،ومن بين العوامل المميزة ل«وان تام» القدرة على إجراء محادثات حقيقية من خلال ميزة «إعادة الإجابة».