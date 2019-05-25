الاقتصاد

شركة لأبناء نقفي تواجه خطر الإغلاق في لندن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”.


قالت صحيفة «ذا ناشونال» إن شركة في لندن يديرها أبناء عارف نقفي، الرئيس السابق لمجموعة أبراج المنهارة، تجنبت تهديداً بالإغلاق يوم الخميس الماضي، بعد تمكنها من تقديم بياناتها المالية وحساباتها للسلطات المعنية إثر تأخرها في تقديم البيانات.
وحذرت السلطات إحسان نقفي، (30 عاماً)، وأخاه فارس (29 عاماً)، من أن شركتهما «أكسل أدفايزرز»، قد تتعرض للإغلاق بعد شهرين، بسبب فشلها في تقديم حساباتها قبل 31 مارس.
وكانت «أكسل» وكيلاً ل «أبراج أدفايزرز المملكة المتحدة»، وهي الشركة التي كان يديرها عارف، قبل تصفيتها العام الماضي كجزء من خطة إعادة هيكلة مجموعة «أبراج».
وكانت الجهة المسؤولة عن إدارة الشركات التجارية المسجلة في المملكة المتحدة، قد أرسلت تحذيراً ل «أكسل» بسبب عدم التقيّد بتوفير البيانات المالية في الوقت المحدد، وقال مسؤول إن إجراءً كان سيتخذ بحق الشركة في حال تبين أنها لا تمارس نشاطاً تجارياً أو لا تدير عمليات.

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