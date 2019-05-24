64 % زيادة في سجلات نشاط التجارة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زادت السجلات التجارية لنشاط التجارة الالكترونية بنسبة 64% خلال عام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة 3192 سجلا، مقابل 1940 سجلا مصدرا عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط التجارة الالكترونية 9148 سجلا.

ووفق تقرير لوزارة التجارة والاستثمار، تصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط التجارة الالكترونية خلال 2018 بواقع 1433 سجلا، تلتها مكة المكرمة بـ817 سجلا، ثم الشرقية بواقع 471 سجلا.

وأوضحت الوزارة أن النمو يأتي تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، حيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة الكترونية واحدة (مراس)، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل الكتروني، كما شملت الخدمات الالكترونية إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة «أبشر» .

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نشاط التجارة الالكترونية

إجمالي السجلات القائمة

9148 سجلا

3192 سجلا صادرا في 2018

1940 سجلا صادرا في 2017

سجلات 2018 بحسب المناطق