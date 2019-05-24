«ممارس» تنظم عمل 2800 مكتب وشركة هندسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم منصة «ممارس» التي أطلقتها الهيئة السعودية للمهندسين عمل المستثمرين في مجال الخدمات الهندسية الاستشارية، حيث تهدف إلى تطوير وتسهيل الخدمات الالكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

وأوضح مدير عام المكاتب والشركات الهندسية في الهيئة المهندس محمد العنزي أن منصة «ممارس» ستخدم أكثر من 2800 مكتب وشركة هندسية، وستسهم بشكل كبير بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة، ومعالجة العديد من الإشكاليات التي كانت تعاني منها المكاتب والشركات الهندسية.

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وبين أن المنصة تتزامن مع نظام مزاولة المهن الهندسية ومعايير المزاولة الجديدة، لتحقيق أحد أهداف الهيئة، وتطوير خدماتها الالكترونية وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مجال الخدمات الهندسية، تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وحرصت الهيئة على جلب أفضل الحلول التقنية، بما يخدم قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية في المملكة، التي من شأنها الحد من المعاملات الورقية، ابتداء من تقديم الطلبات، وانتهاء بطباعة التراخيص بشكل الكتروني.

وتهدف المنصة إلى تسهيل التعاملات الالكترونية، لتسهم في خدمة المكاتب والشركات الهندسية، وتوفير الوقت والجهد وسهولة الحصول على المعلومات والرجوع إليها بأي وقت، كما يتم من خلالها نشر كافة اللوائح والأنظمة، وما يتبعها من تعاميم وقرارات.

منصة «ممارس»