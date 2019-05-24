الاقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات متفائلة من ترامب بشأن التجارة مع الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات متفائلة من ترامب بشأن التجارة مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم فى بورصة وول ستريت مرتفعة، اليوم الجمعة، متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص العلاقات التجارية مع الصين، هدأت المخاوف بين بعض المستثمرين.

 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 98.14 نقطة، أو 0.39%، إلى 25588.61 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.82 نقطة، أو 0.14%، ليغلق عند 2826.06 نقطة.

 

Advertisements

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 8.73 نقطة، أو 0.11%، إلى 7637.01 نقطة.

 

وهبط داو جونز لخامس أسبوع على التوالى فى أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى ثمانية أعوام.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات متفائلة من ترامب بشأن التجارة مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا