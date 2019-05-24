شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات متفائلة من ترامب بشأن التجارة مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم فى بورصة وول ستريت مرتفعة، اليوم الجمعة، متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص العلاقات التجارية مع الصين، هدأت المخاوف بين بعض المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 98.14 نقطة، أو 0.39%، إلى 25588.61 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.82 نقطة، أو 0.14%، ليغلق عند 2826.06 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 8.73 نقطة، أو 0.11%، إلى 7637.01 نقطة.

وهبط داو جونز لخامس أسبوع على التوالى فى أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى ثمانية أعوام.