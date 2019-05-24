شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال أسبوع..وسوق دبى فى المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ واصلت أسواق السعودية وقطر والكويت تراجعها، فيما ارتفعت بورصتى دبى والبحرين.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر بنسبة 1.43% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً عدد 141.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9730.52 نقطة، وسط هبوط 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 11.5 مليار ريال ليغلق عند مستوى 549.66 مليار ريال. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر بنسبة 1.43% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً عدد 141.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9730.52 نقطة، وسط هبوط 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 11.5 مليار ريال ليغلق عند مستوى 549.66 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 72.65 مليون سهم بقيمة 1.79 مليار ريال لعدد 45.37 ألف صفقة، وارتفع 30 سهماً، فيما تراجع 12 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت بورصة قطر، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.02%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.94%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.13%، والتأمين والاتصالات بنسبة 0.76% و0.67% على التوالى، فيما ارتفع الصناعة وحيداً بنسبة 1.55%.



بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع المنتهى. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع المنتهى.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.24% خاسراً 70.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5578.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.39 بالمائة خاسراً 84.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6023.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.86% خاسراً 41 نقطة ليغلق عند مستوى 4720.52 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بالبورصة خلال أسبوع، 474.39 مليون سهم بقيمة 119.76 عبر تنفيذ 24.08 ألف صفقة.

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بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، خلال تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8656.17 نقطة.



بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.56% خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2589.68 نقطة، مدفوعاً بمشتريات انتقائية على معظم الأسهم، وحققت مكاسب نحو 1.97 مليار درهم، فى وقت منحت فيه الإمارة إقامات دائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.56% خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2589.68 نقطة، مدفوعاً بمشتريات انتقائية على معظم الأسهم، وحققت مكاسب نحو 1.97 مليار درهم، فى وقت منحت فيه الإمارة إقامات دائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية.

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى 589.3 مليون سهم، بقيمة 690.46 مليون درهم.

وارتفع قطاعى الاستثمار بنسبة 2.96%، العقارات بنسبة 2.1 %، بدعم صعود سهم ديار للتطوير 5%، وإعمار العقارية الذى ارتفع 3.5% بعد الكشف عن قيمة أرباح لشركة من بيع خمسة فنادق بدبى، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%.

بورصة البحرينارتفعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحاً 8.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.49 نقطة، وربح رأس المال السوقى 58 مليون دينار، ليغلق عند مستوى 8.735 مليار دينار. بورصة البحرينارتفعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحاً 8.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.49 نقطة، وربح رأس المال السوقى 58 مليون دينار، ليغلق عند مستوى 8.735 مليار دينار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 14.39 مليون سهم، بقيمة 2.83 مليون دينار، عبر تنفيذ 364 صفقة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.14% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.39%، فيما انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.03% بضغوط هبوط سهم عقارات سيف بنسبة 2.91%.