شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3.067 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 390 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3.070 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

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أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 1.9 مليون ورقة منفذة على 467 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 74.06% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.94%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 287.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 42.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 391.4 مليون جنيه، بحجم تداول 67.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 19.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.9 مليار جنيه بحجم تداول 354.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 62 ألف عملية.