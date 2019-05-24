الان تتابع تركيا.. سندات الحكومة إلى أدنى مستوياتها في 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وصلت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، الجمعة، إلى أدنى مستوياتها هذا العام، مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.
وقالت تركيا إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى، أي ما يقارب 4.9 مليار دولار، لشركات التصدير، إلا أنه في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات، وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.
وفي ختام جلسة التداول، كانت السندات الحكومية التي يحين موعد استحقاقها في 2024 قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، بينما تراجعت السندات الأخرى، بما في ذلك السندات المستحقة في 2045، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر على الأقل، وفق ما نقلت “رويترز”.
وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة، التي فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها على مدار العامين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. سندات الحكومة إلى أدنى مستوياتها في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.