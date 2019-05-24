شكرا لقرائتكم خبر عن رأس المال السوقى للبورصة يربح 2.8 مليار جنيه فى أسبوع بنسبة نمو 0.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 751.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.6 مليار جنيه إلى 390.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 243.9 مليار جنيه إلى 242.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 630.5 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.