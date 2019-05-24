شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يفقد 16 قرشاً بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل إلى 16.83 للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، بقيمة 16 قرشاً خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.99 جنيها للشراء، و 17.09 جنيها للبيع، ونعرض سعر الدولار فى عدد من البنوك..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.83 جنيه للشراء سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.83 جنيه للشراء 16.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.85 جنيه للشراء سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.85 جنيه للشراء 16.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر16.85 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك مصر16.85 جنيه للشراء 16.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.85 جنيه للشراء 16.95 جنيه للبيع Advertisements سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.92 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.92 جنيه للشراء 17.00 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.81 جنيه للشراء سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.81 جنيه للشراء 16.91 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.83 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.83 جنيه للشراء 16.93 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة16.82 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك عودة16.82 جنيه للشراء 16.92 جنيه للبيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يفقد 16 قرشاً بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل إلى 16.83 للشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.