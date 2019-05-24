صحيفة إيطالية: مصر ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات

كتبت فاطمة شوقى
أبرزت صحيفة "فورماتشى" الإيطالية الاتفاقية التى وقعتها مصر مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلومتر تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، وقالت: "القاهرة ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات، ومحور لتوزيع الطاقة من إفريقيا".
وأشارت إلى أن القاهرة ونيقوسيا وقعتا عقدا اتفاق قيمته مليارى يورو، والتى وصفته الصحيفة بأنه "تاريخى" ، حيث يتبادلان ألفى ميجاوات من الجهد العالى الثابت.
وأشارت إلى أن مصر تسعى لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتكون محور الطاقة الرئيسى بين إفريقيا والدول العربية فى آسيا...
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