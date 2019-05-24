شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: أول تدفقات للأسهم العالمية فى 10 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اليوم الجمعة، إن المستثمرين عززوا حيازاتهم من الأسهم العالمية للمرة الأولى فى شهرين ونصف الشهر وواصلوا شراء السندات، فى الوقت الذى أحدثت فيه التوترات بشأن الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين هزات فى الأسواق المالية.

وقال البنك نقلا عن بيانات إي.بي.إف.آر إن صافى التدفقات إلى الأسهم بلغ ما إجماليه 900 مليون دولار فى أسبوع حتى يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى فى عشرة أسابيع، ونزحت تدفقات بقيمة 135 مليار دولار من الأسهم منذ بداية العام.

لكن نحو 3.9 مليار دولار نزحت من أسهم الأسواق الناشئة، فى أكبر خروج للأموال منذ يونيو من العام الماضى.

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وجذبت السندات العالمية تدفقات بقيمة 6.4 مليار دولار، تُضاف إلى 158 مليار دولار ذهبت إلى سوق الملاذ الآمن بالفعل هذا العام.

وعلى الرغم من تنامى المخاوف بشأن حرب تجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، يقول بنك أوف أمريكا إنه ما زال يتوقع ارتفاعات جديدة للأصول العالية المخاطر هذا الصيف.