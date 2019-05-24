شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى بنسبة 0.4% بعد استقالة رئيس الوزراء البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الجنيه الاسترلينى 0.4 % مقابل اليورو اليوم الجمعة بعد تكبده خسائر على مدى 14 يوما مع تحديد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى موعدا لاستقالتها بعد يومين من السعى لدفع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
واتسمت التداولات بالتقلب فى الوقت الذى زادت فيه المخاوف من أن خليفتها سيكون زعيما منتقدا للاتحاد الأوروبى على الأرجح، مما قد يعزز احتمالات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى دون اتفاق.
ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الاسترلينى 0.4 % إلى 1.2713 دولار بعد إعلان ماى.
ومقابل اليورو، ارتفع الاسترلينى إلى 88.05 بنس بعد تكبده خسائر على مدى 14 يوما على التوالى فى الوقت الذى قلص فيه المتعاملون بعض رهاناتهم على انخفاض الاسترلينى قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.
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