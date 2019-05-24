شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش بقوة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتنتعش بقوة بعد جلستين من الخسائر ، يأتي هذا الارتفاع مع تحسن معنويات المستثمرين نسبيا ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.0% حتى الساعة 08:42 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل المخاوف التجارية والسياسية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، متعافيا من أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاعات صناعة السيارات والتعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ،مع ارتفاع كلاهما بأكثر من واحد بالمئة ،وهي القطاعات الأكثر حساسية بالنسبة للأخبار التجارية العالمية.

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أشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن الصفقة التجارية مع الصين قد ترفع القيود الصارمة على شركات الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "إذا أبرمنا صفقة ، يمكن أن أتخيل أن يتم حل أزمة هواوي فى شكل أو جزء من الصفقة التجارية " ، وتوقع ترامب نهاية سريعة للتوترات التجارية المستمرة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 1.0%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ، حيث من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي " استقالتها رسميا فى وقت لاحق اليوم.