شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد صعود قوى بالأمس ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، لكن تظل الأسعار بصدد تحقيق مكسب أسبوعي استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,281.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,283.40$،وسجلت أعلى مستوي 1,285.25$ ، وأدنى مستوي 1,281.72$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر مكسب يومي فى نحو أسبوعين ، بعد هبوط الدولار الأمريكي من أعلى مستوى فى عامين مقابل سلة من العملات.

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انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة بعدما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الصفقة التجارية مع الصين قد ترفع القيود الأمريكية الصارمة على شركة هواوي الصينية.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.4% ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عامين عند 98.23 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس.

بخلاف عمليات التصحيح ،يأتي هبوط مستويات الدولار بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة ، أثارت مخاوف التباطؤ الحاد للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، لترفع الأسواق مجددا من احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.