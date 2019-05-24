شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى شهرين بدعم آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتسترد جزء من خسائرها الفادحة التي تكبدتها بالأمس وسجلت على آثرها أدنى مستوى فى أسبوعين ، تأتي محاولات التعافي الحالية بدعم آمال نهاية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سريعا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" ، لكن الأسعار لا تزال بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال 2019 ،بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي وتخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 08:23بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.63$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.20$،وسجل أعلى مستوي 58.69$ ،وأدنى مستوي 57.98$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 68.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 67.94$ ،وسجل أعلى مستوي 68.64$ ،وأدنى مستوي 67.90$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية خلال هذا العام ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 57.32$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 4% وسجلت مستوى 57$ للبرميل الأدنى منذ 28 آذار/مارس الماضي.

انخفضت الأسعار على نطاق واسع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة جدا فى الولايات المتحدة ، تعكس هبوطا حادا فى نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، والولايات المتحدة تخوض حاليا حربا تجارية شرسة مع الصين.

أظهرت القراءة الأولية لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية أضعف وتيرة نمو منذ ما يقرب من عقد خلال أيار/مايو، فى علامة قوية إلى وجود تباطؤ حاد فى النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام.

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قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الخميس إن الشكاوي الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية قد يتم حلها فى إطار صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

جددت تلك التصريحات آمال الأسواق حيال إمكانية إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم سريعا ،إنهاء تلك الحرب المحتدمة منذ سنة فائتة سوف يحسن كثيرا من توقعات الاقتصاد العالمي ، وبالتالي توقعات آفاق الطلب على الوقود.

وعلى مدار الأسبوع الجاري،فقدت أسعار النفط العالمية حتى الآن متوسط 8% ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وأكبر خسارة أسبوعية خلال هذا العام.

وتعاذ تلك الخسارة الكبيرة إلى تصاعد المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي ، بعد بيانات أمريكية ضعيفة ، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى مخاوف حيال تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 17 أيار/مايو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 477.1 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل.