شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر بفعل تباطؤ الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، حيث تحتاج السوق حاليا إلى حوافز إيجابية جديدة ، تساعد فى الدخول فى موجة جديدة من الانتعاش القوي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:33بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,825$ بانخفاض قدره 55$ بنسبة 0.7%،حيث سعر الافتتاح عند 7,880$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,938$ ، وأدنى سعر عند 7,795$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تماسك الأسعار أعلى 7,500$ لكل وحدة بتكوين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 243 مليار$ ، مع تراجع طفيف فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الحالي ،فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم حتى الآن نسبة 4.5% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، فى حاجة إلى حوافز إيجابية جديدة ، تساعد السوق فى الدخول فى موجة جديدة من الانتعاش القوي.

تراجعت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية من 60.52% الأسبوع الماضي ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، إلى حدود من 56% هذا الأسبوع ، فى علامة على تباطؤ الطلب الاستثماري .

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قال بعض المحللون فى "جي بي مورغان" إنه بعد الارتفاع الأخير فى أسعار البتكوين ، يتم تداول العملة الرائدة فى سوق التشفير بأعلى من قيمتها الحقيقية ،مع تواجد بعد أوجه التشابه فى الارتفاع الحالي والارتفاع الذي حدث أواخر عام 2017.

ضغط على سوق التشفير سلبيا منذ أواخر الأسبوع الماضي ، قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SECمجددا بتأجيل قرارها بشأن الموافقة أو رفض بعض صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

وفقا لتقرير رسمي صادر الاثنين 20 أيار/مايو ،أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من فان إيك و سوليد إكس.

يسمح قرار التأجيل للجهة التنظيمية بجمع المزايد من المعلومات والآراء قبل إصدار القرار النهائي خلال فترة 90 يوم حتى 19 آب/أغسطس القادم ،حيث تحتاج الجهة إلى المزيد من التوضيحات حول كيفية حماية المستثمرين من ممارسات الاحتيال والتلاعب.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أجلت الأسبوع الماضي قرارها بشأن إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " Bitwise"لفترة زمنية أخرى.

من ناحيته توقع بريان كيلي محلل العملات الرقمية البارز فى تليفزيون CNBC ارتفاع أسعار البتكوين مجددا أعلى 8,000$ وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

وفند كيلي هذا التوقع إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالعروض المقدمة من عملاق الاستثمارات المالية فى الولايات المتحدة "فيديليتي" ، بالإضافة إلى إمكانية دخول تجار التجزئة إلى السوق حاليا عبر شركة "أميريتريد".