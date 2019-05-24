شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى عامين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى عامين مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا فى الوقت الذي زادت فيه مؤشرات فوز الأحزاب التي تدعم العملة الأوروبية الموحدة خلال انتخابات البرلمان الأوروبي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% حتى الساعة 07:07 جرينتش ،ليتداول عند 1.1197$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1181$ ،وسجل الأعلى عند 1.1206$ ، والأدنى عند 1.1172$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 1.1107$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حقق اليورو حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي من أعلى مستوى فى عامين عند 98.23 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

Advertisements

وبخلاف عمليات التصحيح يضغط سلبا على الدولار الأمريكي ،بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة عن القطاعات الصناعية والخدمية ،جددت المخاوف تأثير الاقتصاد الأكبر فى العالم بالحرب التجارية مع الصين ،ورفعت من توقعات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا العام.

أظهرت القراءة الأولية لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية أضعف وتيرة نمو منذ ما يقرب من عقد خلال أيار/مايو، فى علامة قوية إلى وجود تباطؤ حاد فى النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر ، بعدما بدأ السوق يرفع مجددا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت لاحق من هذا العام.

حيث من المتوقع أن تمارس إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قدرا كبير من الضغط على الاحتياطي الاتحادي من الآن فصاعدا ، حتى يتم خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة آثار الحرب التجارية المشتعلة للبلاد مع الصين.

من ناحية أخرى بدأت بالأمس انتخابات البرلمان الأوروبي على أن تنتهي يوم 26 أيار/مايو ،وسط تصاعد مؤشرات فوز الأحزاب التي تدعم العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" خلال تلك الانتخابات ، وحدوث ذلك الأمر فعليا سوف يستمر اليورو فى التعافي مقابل سلة من العملات العالمية.