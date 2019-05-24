شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد استأنف خسائره الأسبوعية أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ السابع من أيار/مايو الجاري وليعد بصدد خسائره الأسبوعية الخامسة في ستة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.60 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.61، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.48، بينما حقق الأعلى له عند 109.75.

Advertisements

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في آذار/مارس الماضي، كما أوضحت القراءات السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج والمستثني منها الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8%، وتسارع النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 2.0% مقابل ارتفع 2.6% في آذار/مارس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في آذار/مارس.