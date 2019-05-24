شكرا لقرائتكم خبر عن اللايتكوين بصدد أول خسائر أسبوعية في أربعة أسابيع مع استأنف ارتدادها من الأعلى لها في قرابة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الجمعة لتعكس ارتدادها للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 12 من حزيران/يونيو الماضي ضمن عمليات تصحيحية لمكسبها الموسعة الأخيرة في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لإبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم وإطلاق بورصة شتوتجارت الألمانية عقود آجلة للعملة الرقمية اللايتكوين للتداول عليها.

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وفي تمام الساعة 05:22 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.46% إلى مستويات 88.57$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 89.04$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 88.50$، بينما حققت الأعلى لها عند 89.92$، وتبلغ القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.50$ مليار.

هذا وتبلغ خسائر اللايتكوين في هذا الأسبوع قرابة 7ُ% مع استأنف خسائرها بعد أن ارتدت بالأمس من الأدنى لها في أسبوع وعكست ارتفاعها لأول مرة في أربعة جلسات ضمن عمليات تصحيحية، بينما لا تزال تعد بصدد أول خسائر أسبوعية في أربعة أسابيع، مع العلم، أنها لا تزال تعكس مكاسب شهرية بنحو 21% وتعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.