شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ 18 من نسيان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي، وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية واقتصادية في العالم والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية واقتصادية في العالم.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.14% لتتداول حالياً عند 14.56$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.58$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.86 مقارنة بالافتتاحية عند 97.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 2.0% مقابل ارتفع 2.6% في آذار/مارس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي تطرق إلى أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر بالإضافة لاستمرار انتهاج سياسة التحلي بالصبر لحين أشعار أخر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون عملاق الاتصالات الصيني هواوي تكنولوجيز تكذب حيال علاقاتها بحكومة بلادها، وفي المقابل، نوه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن على واشنطون أن تصحيح تصرفاها الخاطئة في حال رغبتها في مواصلة المفاوضات التجارية مع بكين لوضع حد للحرب التجارية القائمة بين الطرفين، معرباً أن أهمية أن تبنى المحادثات على الاحترام المتبادل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة، لكون قرابة ثلاثي الطلب العالمي من الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً بالحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.