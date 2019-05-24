شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 13 من آذار/مارس الماضي وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 28 من آذار/مارس، وذلك على الرغم من الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات النزاعات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.64% لتتداول عند مستويات 58.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.21$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.87% لتتداول عند 68.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.01$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.87 مقارنة بالافتتاحية عند 97.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 2.0% مقابل ارتفع 2.6% في آذار/مارس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي تقلص الفائض إلى 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر مقابل 5.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 1.2 مليون برميل، ولنشهد بذلك ارتفع المخزونات إلى 476.8 مليون برميل، ولتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون عملاق الاتصالات الصيني هواوي تكنولوجيز تكذب حيال علاقاتها بحكومة بلادها، وفي المقابل، نوه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن على واشنطون أن تصحيح تصرفاها الخاطئة في حال رغبتها في مواصلة المفاوضات التجارية مع بكين لوضع حد للحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم، معرباً أن أهمية أن تبنى المحادثات على الاحترام المتبادل.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط شهدت بالأمس أسوء أداء يومي لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر مع تراجعها بنحو الخمسة بالمائة للأدنى لها في شهرين وسط تسعير الأسواق لفرص استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للنفط عالمياً لفترة من الوقت ما قد يؤدي لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ويثقل تباعاً على مستويات الطلب العالمي للنفط وبالأخص من قبل أكبر مستهلكان للنفط عالمياً.

على الصعيد الأخر، قد تابعنا الثلاثاء الماضي التقرير التي تطرقت إلى ارتفاع صادرات المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، إلى نحو 7.14 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس مقارنة بنحو 6.98 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير، بينما أفادت تقرير أخرى أن المملكة قد تبقي على صادراتها النفطية دون مستويات 7 مليون برميل يومياً خلال الشهر المقبل وذلك على الرغم من تشديد العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني مؤخراً.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة رويترز وفقاً لمصادرها المطلعة أيضا يوم الثلاثاء بأن أعضاء أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة على رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، يدرسون تأجيل موعد عقد اجتماع فيينا المقبل إلى الثالث والرابع من تموز/يوليو بدلاً من 25 و26 من حزيران/يونيو، موضحة أن هذا المقترح تم تقديمه بالفعل، إلا أنه لم يتم التأكيد رسمياً على تأجيل موعد الاجتماع الذي من المقرر أن يتم من خلاله مناقشة مصير اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أعرب يوم الأحد الماضي عن إجماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لنحو ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام الجاري "بلطف"، وذلك مع التعهد بمنع وقوع أي نقص حقيقي في الأسواق، وفي نفس السياق، فقد أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء على التزام بلاده باتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 803 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 17 من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.