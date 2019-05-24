شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الثاني من أيار/مايو الجاري متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ 18 من نسيان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,283.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,283.20$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.87 مقارنة بالافتتاحية عند 97.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 2.0% مقابل ارتفع 2.6% في آذار/مارس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي تطرق إلى أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر بالإضافة إلى استمرار انتهاج سياسة التحلي بالصبر لحين أشعار أخر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون عملاق الاتصالات الصيني هواوي تكنولوجيز تكذب حيال علاقاتها بحكومة بلادها، وفي المقابل، نوه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن على واشنطون أن تصحيح تصرفاها الخاطئة في حال رغبتها في مواصلة المفاوضات التجارية مع بكين لوضع حد للحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم، معرباً أن أهمية أن تبنى المحادثات على الاحترام المتبادل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أعلن وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.