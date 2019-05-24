شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة، ويأتي ذلك في ظلال تسعير المستثمرين لتطورات النزاعات التجارية بين واشنطون وبكين.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون عملاق الاتصالات الصيني هواوي تكنولوجيز تكذب حيال علاقاتها بالحكومة الصينية، وفي المقابل، نوه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن على الولايات المتحدة أن تصحيح تصرفاها الخاطئة في حال رغبتها في مواصلة المفاوضات التجارية مع بلاده لوضع حد للحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم، معرباً أن أهمية أن تبنى المحادثات على الاحترام المتبادل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.11% ليخسر 1.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,538.96، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.46% ليخسر هو الأخر 97.46 نقطة ويصل إلى المستوى 21,053.68.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.52% ليربح 18.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,602.50، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23% ليربح هو الأخر 6.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,859.11.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.40% ليربح 110.29 نقطة ويصل إلى المستوى 27,377.42، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليخسر 12.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,046.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.39% ليخسر 40.25 نقطة ويصل إلى المستوى 10,223.16، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.64% ليخسر هو الأخر 41.79 نقطة ويصل إلى المستوى 6,450.00.