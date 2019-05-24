شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي بصدد أطول مسيرات خسائر أسبوعية له في عام أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد سادس خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6518 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6520 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6513، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6526.

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هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الكشف عن النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 433 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 824 مليون دولار نيوزيلندي في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات عند 450 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع انخفاض الصادرات دون التوقعات وارتفاع الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 2.0% مقابل ارتفع 2.6% في آذار/مارس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي تطرق إلى أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر بالإضافة إلى استمرار انتهاج سياسة التحلي بالصبر لحين أشعار أخر.