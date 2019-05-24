شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري النيوزيلندي خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 433 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 824 مليون دولار نيوزيلندي في آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 450 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 5.55 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.60 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس، أعلى من التوقعات عند 5.35 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.11 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.78 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 4.90 مليار دولار نيوزيلندي.