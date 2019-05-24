شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطاقة يقود الأسهم الأمريكية للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متأثرةً بخسائر قطاع الطاقة نتيجة هبوط أسعار النفط بأكبر وتيرة يومية هذا العام، وتزامن ذلك مع استمرار المخاوف بشأن الحرب التجارية.



وكشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض بألف طلب إلى 211 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وأفاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل حل أزمة "هواوي".



وفي سوق النفط، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 5.7% مغلقاً عند 57.91 دولار للبرميلن وسجل اعلى عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 4.6% وأغلق عند 67.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.9 دولار وأقل سعر عند 67.02 دولار.



وانخفض "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 286 نقطة) إلى 25490 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25658 نقطة، بينما سجل أقل مستوى عند 25328 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 7628 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7665 نقطة وأقل مستوى عند 7585 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 2822 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 2836 نقطة وأقل مستوى عند 2805 نقاط.