الاقتصاد

الريبل تنخفض لليوم الرابع على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تداولات اليوم وسط موجة مبيعات تنتاب سوق بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم عالمياً نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وتصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين خاصة بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية فرض حظر على الشركات المحلية ومنعها من التعامل مع "هواوي" الصينية.


وتراجعت وزارة التجارة الأمريكية في هذا الحظر لاحقا ومنحت إعفاء مؤقتاً لـ"هواوي" للتعامل مع الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة لمدة تسعين يوماً.

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ومن جانبها، أعلنت شركة "إيه تي أند تي" للاتصالات في أمريكا انها ستقبل الدفع عبر العملات الرقمية مقابل خدماتها للعملاء.


وانخفضت الريبل بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.38 دولار، وسجلت اعلى سعر عند 0.38 دولار وأقل سعر عند 0.36 دولار، وسجلت قيمة سوقية قدرها 38.8 مليار دولار.


أما "بتكوين"، فقد استقرت عند 7836 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 7880.7 دولار وأقل سعر عند 7456.4 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 138.8 مليار دولار.

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