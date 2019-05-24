شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تحذف عدداً قياسياً من الحسابات المزيفة خلال 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "فيسبوك" إنها تواصل مواجهة المنشورات والحسابات المضللة والسلوكيات المخالفة على شبكتها الأكبر في صناعة التواصل الاجتماعي معلنة حذف عدد قياسي من الحسابات الوهمية من منصتها.



وأفادت "فيسبوك" أنها ازالت حوالي 2.2 مليار حساب مزيف من منصتها خلال الأشهر الثلاثة الولى من العام الماضي معلنة الحرب عما يخل بسياستها أو يضعف من موثوقية شبكتها عالمياً.



بالمقارنة، عطلت "فيسبوك" في الربع السنوي الرابع من العام الماضي أكثر من مليار حساب مزيف كما حذفت 583 مليون حساب خلال الربع الأول من نفس العام.



وذكرت الشركة أيضاً أنها عدلت وطورت من أنظمتها الخوارزمية لاكتشاف وحذف المزيد من الحسابات والمنشورات المضللة او التي تخالف قواعدها مثل التي تدعو للعنف والإرهاب.

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وسحبت الشركة الأمريكية أيضا ما يقرب من 1.5 مليون منشور مضلل من منصتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.



وأكدت "فيسبوك" أيضاً على مواصلة استكشاف وحذف كل ما يعكر صفو انشطة التواصل الاجتماعي على شبكتها مشددة على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كوسيلة حديثة وفاعلة لمراقبة المنصة واكتشاف أي نشاط مشبوه.



يٌذكر أن "فيسبوك" تورطت في سلسلة من الفضائح من بينها اختراق ملايين الحسابات وانتشار الأخبار المضللة لدرجة أثرت على آراء الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



وانخفض سهم "فيسبوك" في الساعة 19"57 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 180.9 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 183.9 دولار وأقل سعر عند 179.6 دولار.