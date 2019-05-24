شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السيارات والدراجات والسكوتر.."أوبر" تتجه نحو خدمة مشاركة الغواصات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستهدف "أوبر تكنولوجيز" التوسع في المزيد من الأسواق من خلال طرح خدمات جديدة بشكل متواصل، فبعد البدء بخدمة مشاركة ركوب السيارات وتوصيل الوجبات إلى المنازل والدراجات والسكوتر والكشف عن خطة لإطلاق "تاكسي طائر" وسيارات ذاتية القيادة، أعلنت الشركة الأمريكية عن خدمة جديدة.



وكشفت "أوبر" اليوم عن خدمتها "ScUber"، وهي عبارة عن إمكانية مشاركة غواصة في أستراليا والغوص بها إلى عمق يصل إلى ثلاثين مترا تحت سطح الماء لمشاهدة الحياة البحرية والاستمتاع بالشعاب المرجانية.



وأفادت الشركة أن هذه الخدمة متاحة في "كوينزلاند" بأستراليا بداية من السابع والعشرين من مايو/أيار الجاري حتى الثامن عشر من يونيو/حزيران المقبل.

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وسوف تنطلق الغواصة من قبالة ساحل جزيرة "هيرون" وصولا إلى منطقة الحاجز المرجاني العظيم ثم رحلة أخرى من ساحل "بورت دوجلاس" في الفترة من التاسع من يونيو/حزيران حتى الثامن عشر من نفس الشهر.



وتقدر تكلفة الخدمة بثلاثة آلاف دولار (حوالي 2068 دولار أمريكي) وتشمل الاستمتاع بالحياة البحرية وأيضا التنقل بمروحية وصولا إلى اليابسة.



وصممت هذه الخدمة لدعم حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية – على حد وصف "أوبر" – مشيرة إلى أن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب إلى منظمات حقوقية تدافع عن البيئة والأحياء المائية.



يُذكر أن "أوبر" أدرجت أسهمها للتداول بالبورصة الأمريكية بداية من الشهر الجاري، وانخفض سهم الشركة بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 40.1 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 41.09 دولار وأقل سعر عند 40.02 دولار.