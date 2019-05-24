شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم أديداس يلامس المقاومة الرئيسية-تحليل - 24-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر السهم مؤخرا بشكل صاعد وقوي ملامسا بذلك مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والمستقرة عند 264.65 مسجلا بذلك الهدف الرئيسي المقترح سابقا, يعتمد السيناريو القادم على قوة المقاومة الحالية لنتوقع حاليا بتذبذب السعر دونها بدء تشكيله لارتداد تصحيحي هابط ليدفع بذلك للهبوط نحو 250.50 وصولا نحو 234.35 والذي يشكل بدوره الدعم الإضافي والموضح بالرسم المرفق.
السيناريو الصاعد يتطلب من السعر اختراق المقاومة الحالية وتقديم إغلاق إيجابي فوقها, ليعلن بذلك انتقاله لمسار إيجابي جديد ولنتوقع استهدافه لمستويات تاريخية جديدة قد تبدأ من 269.60 و 286.90 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 265.00 و 250.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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