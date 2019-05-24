- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يمهد لاختبار الدعم– تحليل -24-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على تمركزه بشكل سلبي دون مستوى 2.7220 معلنا بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع باكتسابه لعزم سلبي جديد تشكيل موجه هابطة ليضغط بذلك على دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل حول 2.6210 لهذا اليوم ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه الصحيح للفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.6160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يمهد لاختبار الدعم– تحليل -24-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.