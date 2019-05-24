شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يمهد لاختبار الدعم– تحليل -24-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على تمركزه بشكل سلبي دون مستوى 2.7220 معلنا بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع باكتسابه لعزم سلبي جديد تشكيل موجه هابطة ليضغط بذلك على دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل حول 2.6210 لهذا اليوم ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه الصحيح للفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.6160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط