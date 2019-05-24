شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمم على استئناف السلبية– تحليل - 24-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 793.00 محققا بذلك الهدف الأول المقترح بالتقرير السابق وليستقر بقرب هذا الحاجز بهدف البحث عن فرصة للهبوط دونه وتأكيد الاستمرارية السلبية للتداولات القادمة.

نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك بتحقيق الكسر المطلوب ومن ثم ليحاول الانجذاب نحو 749.00 و 700.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 835.00 و 750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط