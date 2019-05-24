شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتجاوز الهدف الأول- تحليل - 24-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج مؤخرا بتشكيل تداولات سلبية قوية لنلاحظ تجاوزه للهدف الأول المستقر عند 139.10 ليسهل بذلك محاولات استئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القريبة, سيبقى الاعتماد الرئيسي قائم على ثبات الحاجز المتمركز حول 140.40 ولنتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي إضافي التخلص من العائق المتمثل بمستوى 138.40 والوصول نحو 137.10.

ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يدعم ترجيحنا الهابط بتقديمه لعزم إضافي وليزيد بذلك من فرص الوصول نحو الأهداف الإضافية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.55 و 137.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط