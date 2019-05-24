شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لكسر الدعم- تحليل - 24-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لم يحقق سعر الزوج أي هدف سلبي جديد حتى هذه اللحظة نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 122.00 لدعم إضافي أمام المحاولات السلبية, لتفادي أي خسار قد تنتج عن التذبذب الجانبي المتكرر, ننصح بانتظار تحقيق الكسر المطلوب ومن ثم لننتظر تحقيقه لأهداف سلبية جديدة والتي تتمركز حول 121.20 وصولا نحو 120.30.

هبوط مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 يساهم بزيادة الضغط على تداولات السعر, ليكتسب بذلك عزم سلبي إضافي ليزيد من فرص تحقيق الكسر المطلوب سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.00 و 122.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر