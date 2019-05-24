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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يستعيد عافيته – تحليل - 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الداش كوين دعم قوي عند مستوى 148.00 أجبره على الارتداد صعوداً وتحقيق مكاسب لحظية، مما يشير إلى توجه السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد بعد التصحيح الهابط الذي شهده مؤخراً، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، نحن نتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 148.00 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 159.00 وتمتد إلى 165.73.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 148.00 والمقاومة 165.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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