شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يعود للارتفاع – تحليل - 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر اللايتكوين من الثبات طويلاً دون مستوى 86.13، ليتداول بإيجابية ويبدأ باختبار المتوسط المتحرك 50، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، والذي يستهدف مستويات 99.06 ثم 107.05 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 86.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 86.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد