- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يعود للارتفاع – تحليل - 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر اللايتكوين من الثبات طويلاً دون مستوى 86.13، ليتداول بإيجابية ويبدأ باختبار المتوسط المتحرك 50، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، والذي يستهدف مستويات 99.06 ثم 107.05 بشكل رئيسي.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 86.13.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 86.00 والمقاومة 95.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين يعود للارتفاع – تحليل - 24-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.