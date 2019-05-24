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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يعود إلى النموذج الإيجابي – تحليل - 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الإيثريوم للارتفاع والاستقرار داخل المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 255.00 للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر نحو 300.00 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 225.00 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 230.00 والمقاومة 270.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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