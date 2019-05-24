شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يتعافى – تحليل - 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر البتكوين صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 7628.00 ويستقر فوقه من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد ويوقف الضغط التصحيحي الهابط المشار له في تقريرنا الأخير، في طريقه نحو زيارة مستوى 8328.80 مبدئياً. وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 7628.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7628.00 والمقاومة 8328.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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