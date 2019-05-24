شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينجح بالكسر – تحليل - 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر دعم القناة الفرعية الصاعدة واستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، يعززه اكتمال نموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 0.9945 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي فعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.0080.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9945 والمقاومة 1.0080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط