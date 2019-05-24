الان تتابع واشنطن تهدد بفرض رسوم على أي دولة تخفض قيمة عملتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أمس، أنها ستتخذ خطوات تهدف إلى معاقبة الدول التي تخفض من قيمة عملتها، بفرض رسوم جمركية عليها.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها ستقترح قاعدة لفرض رسوم على الدول التي “تعمل على تخفيض قيمة عملتها أمام الدولار، مما ينتج عنه دعم
لصادراتها”.
ومن شأن هذا التغيير أن يلفت انتباه المصدّرين الأجانب، ولاسيما الصين، إلى أن وزارة التجارة يمكنها أن ترد بفرض رسوم ضد تخفيض قيمة العملة
بشكل يضر الصناعات الأمريكية.
وقال وزير التجارة ويلبر روس في البيان الصحفي: “لن تتمكن الدول الأجنبية بعد الآن من استخدام سياسات العملة بما يضر بالعمال والشركات الأمريكية”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اشتكى من الدول التي تخفض قيمة عملتها، والصين على وجه التحديد، لجعل صادراتها أرخص.
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