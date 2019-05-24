8 معلومات عن مشروع نقل غازات حقل ريفين لمجمع غازات الصحراء الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل نجاح مصر فى زيادة الإنتاج والاسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة ،حيث جاري العمل حاليا فى مشروع نقل غازات حقل ريفين إلى مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك المشروع والتى كانت كالتالي .. 1- يتضمن خط غاز قطر 30 بوصة بطول 70 كم. 2ـ خط غاز قطر 18 بوصة بطول 5 كم . 3ـ ضاغطين لرفع ضغط الغاز قبل دخوله للمجمع . 4- المخطط الانتهاء من تنفيذ خطوط الغاز نهاية العام الجارى. Advertisements 5- المخطط الانتهاء من تنفيذ الضواغط خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ . 6- تكلفة استثمارية قدرها 145 مليون دولار. 7- الحفاظ على مستوى إنتاج المشتقات للوفاء باحتياجات شركتى سيدبك وإيثيدكو من خليط الإيثان / بروبان. 8- إنتاج البروبان والذى سيتم تدفيعه إلى مصنع إنتاج البروبيلين الجارى إنشاؤه ضمن خطة توسعات شركة سيدبك مع استمرار دعم السوق المحلى بمنتج البوتاجاز .

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