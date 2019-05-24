شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف رئيسية للحكومة فى قطاع النقل.. أبرزها تجديد 160 كم سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو القادم، تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع النقل، أبرزها تجديد 160 كيلو متر من شبكة السكة الحديد.
وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هناك 4 مستهدفات للحكومة فى قطاع النقل مدرجة ضمن الموازنة المخصصة لوزارة النقل خلال العام المالى المقبل 19/2020.
تتمثل المشروعات والخدمات الجديدة المستهدف تنفيذها فى، تطوير الوحدات المتحركة بجانب تجديد 160 كم من شبكة السكك الحديدية، إضافة 6.4 كيلو مترا لأطوال شبكة مترو الأنفاق، إضافة 5 محطات للتشغيل بمترو الأنفاق، إضافة 250 كيلو متر لشبكة الطرق القومية.
وكانت وزارتى التخطيط والنقل، قد عقدا اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء الماضى، لبحث الخطة الاستثمارية للنقل، والتعاون الاستثمارى بين هيئاتها والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وأكد هذا اللقاء أن خطة التنمية المستدامة فى العام المالى المقبل 19/2020، ستشهد زيادة فى مخصصاتها بنسبة 17%.
كما تطرق اللقاء بين الوزارتين إلى، المشروعات التى انتهى تنفيذها خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/ 2019، والتى ضمت 12 مشروعا بتكلفة 9.6 مليار جنيه.
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