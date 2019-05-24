شكرا لقرائتكم الصين: على أميركا أن تكون صادقة إذا أرادت استمرار المحادثات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 18:40

بكين - أ ف ب - أعلنت الصين اليوم الخميس أن على الولايات المتحدة أن تظهر "الصدق" إذا ارادت استمرار المحادثات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، مؤكدة أن بكين "لن تقدم تنازلات" بشأن مبادئ رئيسية.



وقال الناطق باسم وزارة التجارة غاو فنغ في مؤتمر صحافي: "إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة المحادثات يجب أن تظهر الصدق وتصلح تحركاتها الخاطئة. لا يمكن أن تكون أمام المفاوضات فرصة للاستمرار إلا على أساس المساواة والاحترام".

إلى ذلك، قدمت الصين اليوم الخميس احتجاجاً إلى الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاطيها مع شركة "هواوي" للاتصالات، وشددت على أن بكين ستكون قادرة على حماية حقوق الشركات الصينية.

وقال غاو: "بالنسبة للخطوات الاستقوائية التي تقوم بها الولايات المتحدة، فإن أفضل ردّ هو أن تواصل الشركات الصينية نموها"، مضيفاً أن بكين تقدمت بـ"احتجاج شديد" لواشنطن.