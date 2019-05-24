شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تخسر 15 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 18:42

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الخميس) بنسبة 0.64 في المئة تعادل 2.35 نقطة، هبوطا الى 1408.49 نقطة في مقابل 1410.84 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.33 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.35 في المئة ما يعادل 2.64 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.84 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.3 مليون سهم في مقابل 4.2 مليونا اليوم السابق بنسبة 22 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 751 ألف دينار في مقابل 622 ألف اليوم السابق بنسبة 21 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 85 صفقة بتراجع 15 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.74 بليون دينار بخسارة 15 مليون دينار نسبتها 0.17 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسهم 3 شركات منها، بينما هبطت أسهم 3 شركات، واستقرت أسهم 7 شركات.

وحل قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 290 ألف دينار بحريني، شكلت 38 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.25مليون سهم، نفذت من خلال 36 صفقة.

وجاء سهم بتلكو في صدارة الأسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 263 ألف دينار، نسبتها 35 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 795 ألف سهم.