شكرا لقرائتكم ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول العالم 11.3 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 17:52

أعلن البنك المركزي المصري في تقرير اليوم الخميس أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019، بنسبة 11.32 في المئة، على أساس سنوي، إلى 47.7 بليون دولار، 33.5 بليون منها واردات و14.2 بليون دولار صادرات.



وأشار التقرير إلى أن 14 دولة استحوذت على 60 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 3.3 بليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ3 بلايين دولار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ2.79 بليون دولار، ثم إيطاليا بـ2.55 بليون دولار، ثم المملكة العربية

وأشار التقرير إلى أن 14 دولة استحوذت على 60 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 3.3 بليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ3 بلايين دولار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ2.79 بليون دولار، ثم إيطاليا بـ2.55 بليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بـ2.5 بليون دولار.

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