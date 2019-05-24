شكرا لقرائتكم بورصة "الكويت" تسجل تراجعا في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 11 ساعة في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 17:40

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 2 في المئة الى 24 مليون دينار في مقابل 25 مليونا لليوم السابق بينما تراجعت الكمية المتداولة 1.7 في المئة الى 96 مليون سهم في مقابل 97 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 16 في المئة الى 4538 صفقة.



Advertisements

وتزامن مع تراجع الاداء، تراجعا في مؤشر السوق الاول 0.66 في المئة تعادل 40 نقطة الى 6023 نقطة في مقابل 6063 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.46 في المئة تعادل 26 نقطة الى 5579 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.09 في المئة الى 4721 نقطة.

وبالنظر الى أبز الأسهم، نجد تصدر سهم «المتكاملة» الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 1.84 في المئة، وصولاً إلى 554 فلس، من تداول 324 ألف سهم، بلغت قيمتها 178 ألف دينار جاء من خلال 79 صفقة.

وسجل سهم «ميزان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.53 في المئة، هبوطا إلى 506 فلس، من تداول 503 ألاف سهم، قيمتها 255 دينار، نُفذت من خلال صفقة واحدة.

وحقق سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 7.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1 في المئة الى 304 فلس، من تداول 24 مليون سهم، تلاه سهم بيتك بسيولة 3.7 مليون دينار من تداول 5.6 مليون سهم تراجع سعره خلالها 0.46 في المئة الى 650 فلس.