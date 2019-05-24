شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لحصول المؤسسات السياحية على "ختم المساواة بين الجنسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة، مبادرة لتشجيع زيادة عمل الإناث فى قطاع السياحة المصرى، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى المنشآت والشركات السياحية، و"ختم المساواة" "Gender Equality Seal " يقدمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي كأداة تشجيعية لحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراعاة مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

والحصول عليه يتطلب تنفيذ عدة معايير منها القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع، وزيادة دور المرأة في صنع القرار، وإتاحة التدابير اللازمة للمرأة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وتعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية، والقضاء على التحرش الجنسى فى مكان العمل، واستخدام تغطية إعلامية ولغة تعزز المساواة بين الجنسين.

ولتحصل مؤسسة سياحية على "ختم المساواة" عليها اتباع سبع خطوات هى: